Big News: 23 मई को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होगी दिक्कत, इस समय काम नहीं करेगी NEFT सर्विस

अगर कोरोना काल में घर बैठकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे है तो आपके लिए बड़ी खबर है। 23 मई को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहेगी। रिजर्व बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। बता दें छोटे लेन-देन के लिए यूपीआई पसंदीदा माध्यम बना हुआ है, लेकिन इसके जरिये लेन-देन औसतन 1,000 के स्तर पर बरकरार है। कोरोना काल में लोगों के रुख में इस बदलाव से आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) के जरिये भुगतान 9,000 रुपये तक चला गया है, जो पहले 6,000 से 7,000 रुपये था।

NEFT System Upgrade – Downtime from 00.01 Hrs to 14.00 Hrs. on Sunday, May 23, 2021https://t.co/i3ioh6r7AY