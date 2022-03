PM Kisan eKYC को लेकर बड़ी खबर, अभी कुछ दिन नहीं होगा यह काम, ये है इसकी बड़ी वजह

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ने के बाद अब पोर्टल से यह ऑप्शन गायब हो गया है। पहले पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कार्नर में सबसे ऊपर eKYC NEW बटन दिखता था, लेकिन बुधवार सुबह से गायब है और पूरा मेन्यू चेंज हो गया है।

PM Kisan eKYC: करोड़ों किसानों को खुशखबरी, बढ़ गई पीएम किसान ई-केवाईसी की लास्ट डेट

पीएम किसान पोर्टल पर जारी संदेश के मुताबिक PM KISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित ईकेवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 22 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।

कब आएगी 11वीं किस्त

बता दें केन्द्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Smaman Nidhi Yojna) की 11वीं किस्त को ट्रांसफर करने की तारीख अब नजदीक आ गई है। मोदी सरकार 1 अप्रैल के बाद कभी भी अगली किस्त जारी करेगी। ऐसे में अगर आपके स्टेटस पर Waiting for Approval By State लिखकर आ रहा है तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं? आइए जान लेते हैं-

पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

यहां आपको दाएं साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा

यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आधार नंबर या बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं।



आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।

11वीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी।



आपके स्टेटस में अगली किस्त के बारे में Waiting for approval by state या Rft Signed by State Government या फिर FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा दिखे तो इनका मतलब

यदि Waiting for approval by state लिखा है तो ये है इसका मतलब

पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर अगर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपकी अगली किस्त के लिए Waiting for approval by state लिखा दिख रहा तो समझ लीजिए अभी 2000 रुपये की रकम मिलने में थोड़ा विलंब है। राज्य सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वरा उपलब्ध कराए गए दास्तावेजों को वेरीफाई कर लेगी वैसे ही केंद्र को Rft Sign करके भेज देगी।