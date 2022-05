Indian Hotel: रॉकेट बना टाटा ग्रुप की कंपनी का स्टॉक, बिग बुल को भी है पसंद

इंडियन होटल के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 1,57,29,200 शेयर या 1.11 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास 1,42,87,765 शेयर है।

