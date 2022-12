जिस IPO ने एक साल बाद कर दिया है बर्बाद, अश्नीर ग्रोवर ने 8 मिनट में कमा लिए थे ₹2.25 करोड़

ऐप पर पढ़ें

बीते साल के सफल आईपीओ की लिस्ट में फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमैटो (Zomato) भी शामिल है। जोमैटो के आईपीओ ने लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस पर BharatPe के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने भी दांव लगाया था और कंपनी की लिस्टिंग के दिन सिर्फ 8 मिनट के भीतर 2.25 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली। अश्नीर ने अपनी किताब 'दोगलापन: The Hard Truth about Life and Start-Ups में यह दावा किया है।

इस किताब के मुताबिक अश्नीर ग्रोवर ने Zomato के आईपीओ पर 100 करोड़ रुपये का दांव लगाया था। हालांकि, कोटक ग्रुप के साथ विवाद की वजह से वह नायका के आईपीओ पर दांव लगाने से चूक गए थे।

कैसे किया 100 करोड़ का इंतजाम

अश्नीर ने किताब में ये भी बताया है कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी रकम का इंतजा कर लिया है। अश्नीर के मुताबिक मैंने अपनी जेब से 5 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके अलावा कोटक वेल्थ ने मुझे एक सप्ताह के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 95 करोड़ रुपये का फंड दिया। एक हफ्ते के लिए इसका ब्याज 20 लाख रुपये था।

कितने पर हुई थी लिस्टिंग

आपको बता दें कि Zomato का इश्यू प्राइस 76 रुपये प्रति शेयर था, जिसकी लिस्टिंग 115 रुपये प्रति शेयर पर हुई थी। अश्नीर के मुताबिक शेयर बिक्री के वक्त उन्हें प्रति शेयर 136 रुपये मिले। वहीं ब्याज के साथ शेयर 82-85 रुपये का पड़ा था। इस तरह कुल फायदा 2.25 करोड़ रुपये का रहा। हालांकि, Zomato के बंपर मुनाफे के बाद अश्ननीर को कार ट्रेड के आईपीओ से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

अब इश्यू प्राइस से नीचे है शेयर

बता दें कि जोमैटो का शेयर अब अपने इश्यू प्राइस से नीचे आ चुका है। इस शेयर का ऑल टाइम लो 40.55 रुपया है। यह भाव 27 जुलाई 2022 को था। हालांकि, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को यह शेयर 58.20 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 8.58% की तेजी रही।