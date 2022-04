हिंदी न्यूज़ बिजनेस इस सरकारी डिफेंस कंपनी के शेयर भर रहे उड़ान, एक खबर आते ही तीन दिन में 36% चढ़ गए शेयर

इस सरकारी डिफेंस कंपनी के शेयर भर रहे उड़ान, एक खबर आते ही तीन दिन में 36% चढ़ गए शेयर

राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी का शेयर पिछले तीन कारोबारी दिनों में 36 फीसदी तक चढ़ा है। इस साल 2022 की शुरुआत के बाद से बीडीएल शेयर की कीमत 94% से अधिक बढ़ गई है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 03:45 PM

इस खबर को सुनें