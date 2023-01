डबल मुनाफा फिर भी घुटनों पर आया इस कंपनी का शेयर, लगातार बेच रहे निवेशक

ऐप पर पढ़ें

शेयर बाजार में बिकवाली का असर शेयर बाजार में लिस्टेड छोटी-बड़ी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से एग्री केमिकल्स बनाने वाली कंपनी Best Agrolife Ltd के शेयर भी बुरी तरह क्रैश हो गए। हालांकि, Best Agrolife Ltd को तगड़ा मुनाफा भी हुआ है।

क्या है तिमाही का हाल: चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर Best Agrolife Ltd का प्रॉफिट दोगुना होकर 30.61 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले 2021-22 की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 15.23 करोड़ रुपये था। Best Agrolife Ltd की आय दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 41 प्रतिशत बढ़कर 327.8 करोड़ रुपये रही जो बीते वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में 232.5 करोड़ रुपये थी।

Best Agrolife Ltd के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 200.6 करोड़ रुपये पहुंच गया जो पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में 66.4 करोड़ रुपये था। इस अवधि में आय 65.5 प्रतिशत बढ़कर 1,492 करोड़ रुपये रहा जो बीते वित्त वर्ष 2021-22 के पहले नौ महीनों में 901 करोड़ रुपये थी।



शेयर का हाल: बीएसई इंडेक्स पर Best Agrolife Ltd का शेयर 8 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया। कारोबार के दौरान यह 1187 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि, इसके बाद मामूली रिकवरी आई लेकिन अब भी शेयर का भाव 1200 के स्तर पर ही है। मार्केट कैपिटल गिरकर 2800 करोड़ रुपये पर आ गया है। बता दें कि 5 दिसंबर को शेयर 1,774.45 रुपये के स्तर तक गया था, जो 52 वीक हाई है। वहीं, 52 वीक लो 767.95 रुपये है जो मई महीने में था।