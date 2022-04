भारत में इस वजह से महिलाएं छोड़ रही हैं नौकरी, LinkedIn की रिपोर्ट में आई बात सामने

शोध में कहा गया कि 72 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं ऐसी नौकरी को अस्वीकार कर रही हैं, जो उन्हें लचीले ढंग से काम करने की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि 70% पहले ही नौकरी छोड़ चुकी हैं या उस पर विचार कर रहीं।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 12 Apr 2022 03:57 PM

