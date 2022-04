1 रुपये का मिल रहा था यह शेयर अब 470 रुपये के पार, निवेशक हुए मालामाल

1 रुपये में मिल रहा यह शेयर अब 472 रुपये पर पहुंच गया है। यह शेयर बीसीएल इंडस्ट्रीज का है। कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाने वाले निवेशकों का पैसा अब बढ़कर 4.7 करोड़ रुपये हो गया है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Wed, 13 Apr 2022 08:38 PM

