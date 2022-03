हिंदी न्यूज़ बिजनेस ATM में नकदी भरने के नए नियम पर बैंकों को राहत, मिला मार्च 2023 तक मौका

आरबीआई ने नकदी भरने के लिए सिर्फ लॉक करने योग्य कैसेट के उपयोग का निर्देश दिया है। इस समय ज्यादातर एटीएम को खुली नकदी टॉप-अप के जरिये या मौके पर ही मशीनों में कैश लोड करके भर दिया जाता है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 31 Mar 2022 10:24 PM

