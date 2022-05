बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत, होम-कार लोन लेना हुआ आसान

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीमित अवधि के लिए होम लोन की ब्याज दर को 6.75 फीसदी प्रति वर्ष से घटाकर 6.50 फीसदी प्रति वर्ष कर दिया है। कार लोन की बात करें तो 7.25 फीसदी की ब्याज दर से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।

इस खबर को सुनें