बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR को 0.05% बढ़ाया, पसर्नल लोन सहित इन पर देना हो सकता अधिक ब्याज

सार्वजनिक क्षेत्र के BOB ने सोमवार को कहा कि उसने 12 अप्रैल 2022 से फंड की सीमांत लागत आधारित उधारी दरों (MCLR) में 0.05 फीसदी की बढ़ोतरी की है। बैंक ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 11 Apr 2022 03:15 PM

