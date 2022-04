Bank Holidays in May: मई में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और कहां रहेगी छुट्टी; देखिए पूरी लिस्ट

मई के महीने में ईद, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्यौहारों की वजह से 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत इस बार छुट्टी के साथ हो रही है। एक मई को रविवार की बजह से बैंक बंद रहेंगे।

