Bank Holidays : इस हफ्ते अलग-अलग शहरों में लगातार चार दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें कब-कब है छुट्टी

इस सप्ताह अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे जैसे त्यौहारों की वजह से अलग-अलग शहरों में 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस सप्ताह इन इलाकों में बंद रहें बैंक।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tarun Singh Wed, 13 Apr 2022 10:25 AM

