इस खबर के बाद बंधन बैंक के शेयर पहुंच गए 6 महीने के हाई लेवल पर, 333 रुपये का हुआ एक शेयर

बंधन बैंक के शेयरों (Bandhan bank) में पिछले कुछ दिनों से तेजी है। बंधन बैंक के शेयर आज 3.30% की तेजी के साथ 333.50 रुपये पर बंद हुए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी के शेयर 9% तक उछल चुके हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 12 Apr 2022 05:37 PM

