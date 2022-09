छप्परफाड़ रिटर्नः 1 लाख पर मिला ₹1.27 करोड़ का रिटर्न, निवेशक गदगद

शेयर बाजार में अगर आप निवेश के साथ धैर्य बनाए रखते हैं तो बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। Balaji Amines Ltd के शेयरों के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कंपनी के पोजीशनल निवेशक आज करोड़पति हो गए हैं। पिछले 15 साल के दौरान भारतीय शेयर बाजार ने जो मल्टीबैगर प्रोड्यूस किए हैं। उसमें से Balaji Amines लिमिटेड एक है। आइए जानते हैं कि साल दर साल शेयर की कीमत में कैसे इजाफा आया है?

11,728.51 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस मिड-कैप कंपनी ने 15 साल में लखपति निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। गुरुवार को कंपनी के शेयर एनएसई में 5.54 प्रतिशत की उछाल के साथ 3624.95 रुपये के लेवल पर बंह हुआ था। 5 अप्रैल 2007 को कंपनी के शेयर की कीमत 28.42 रुपये थी। यानी जिस किसी ने तब 1 लाख रुपये का निवेश Balaji Amines Ltd के स्टॉक में किया होगा, उसका रिटर्न बढ़कर 1.27 करोड़ रुपये हो गया होगा। पांच साल पहले इस स्टॉक पर दांव लगाने वाले निवेशक भी आज फायदे में हैं। कंपनी के शेयर की कीमत 5 साल पहले 383.30 रुपये थी। तब से अबतक Balaji Amines Ltd ने निवेशकों को 845.72 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यानी जिसने 5 साल पहले Balaji Amines Ltd पर दांव लगाया होगा उसके एक लाख पर 9.45 लाख रुपये का रिटर्न मिला होगा।

पिछले एक साल में कैसा है कंपनी का प्रदर्शन?

कंपनी के शेयर में पिछले एक साल के दौरान 16.08 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल भी इस कंपनी ने निवेशकों को निराश ही किया है। साल 2022 में अबतक Balaji Amines Ltd के शेयर के भाव 2.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रे़ड कर रहे हैं। कंपनी के 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 5223.55 रुपये (15 सितंबर 2021) है। वहीं, न्यूनतम स्तर 2692 रुपये (7 मार्च 2022) है। कंपनी के शेयर अपने उच्चतम स्तर से 34.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

स्टोरी क्रेडिटः लाइव मिंट