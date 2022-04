शेयर बाजार की हाहाकारी शुरुआत, सेंसेक्स ने लगाया 1000 से अंधिक अंकों का गोता

Share Market Live Update: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स (Sensex) 1065 अंकों की गिरावट के साथ 57273 के स्तर पर आ गया। जबकि, निफ्टी 278 अंकों का गोता लगाकर 17197 पर कारोबार कर रहा था

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Mon, 18 Apr 2022 09:29 AM

