कर्ज फ्री हुई रामदेव की रुचि सोया, दिन भर कंपनी के शेयर खरीदने की रही होड़

बाबा रामदेव की रुचि सोया ने बैंकों का 2,925 करोड़ रुपये का पूरा कर्ज वापस कर दिया है। इसी के साथ कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। रुचि सोया ने हाल में अपने एफपीओ के जरिए 4,300 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 10:40 PM

