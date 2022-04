FPO ने किया मालामाल, समझें-आगे कैसा रहेगा रामदेव की रुचि सोया का हाल

बीएसई में रुचि सोया के शेयर 7.77 प्रतिशत उछलकर 882.55 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। एनएसई में कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 8.23 प्रतिशत की छलांग लगाते हुए 885 रुपये के भाव पर पहुंच गए।

मिंट,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 12:43 PM

