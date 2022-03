1000 रुपए के पार जाएगा Axis बैंक का शेयर, सिटी बैंक की डील का असर

प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सिटीग्रुप के क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, ग्राहक ऋण और संपत्ति प्रबंधन समेत भारत में उपभोक्ता बैंक कारोबार का 12,325 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 31 Mar 2022 04:57 PM

