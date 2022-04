बिक गई पेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी, 194 करोड़ रुपये में हुई डील

एस्ट्रल ने कहा कि वह पूरी तरह नकदी में किए जाने वाले इस सौदे के तहत शुरुआत में 194 करोड़ रुपये का निवेश जेम पेंट्स में करेगी। जेम पेंट्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में इसने 215 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

