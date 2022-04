290 रुपये के इस शेयर से निवेशकों की हुई छप्परफाड़ कमाई, आशीष कचौलिया ने भी खेला बड़ा दांव

विष्णु केमिकल्स (Vishnu Chemicals) में आशीष कचौलिया (Ashish Kachalia) ने अपनी हिस्सेदारी 4.81% से घटाकर 4.19 प्रतिशत कर दिया है। बता दें, इस स्टाॅक ने 2021 में तगड़ा रिटर्न दिया था।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 12 Apr 2022 10:19 AM

