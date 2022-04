रिलायंस कैपिटल की बिक्री प्रक्रिया पर नई अपडेट, शेयर खरीदने की है होड़

रिलायंस कैपिटल के शेयर भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार के कारोबार में रिलायंस कैपिटल का शेयर भाव 20.15 रुपए पर था। बीते कुछ दिन से कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 06 Apr 2022 09:43 PM

