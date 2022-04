अनिल अंबानी की इस दिवालिया कंपनी के शेयर पहुंचे 22 रुपये के पार, एक खबर के बाद शेयर खरीदने की मची होड़

अनिल अंबानी (Anil ambani) की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (Reliance capital limited) के शेयर पिछले कुछ समय से उड़ान भर रहे हैं। 7 कारोबारी दिन में कैपिटल के शेयर 33.33 पर्सेंट तक उछल चुका है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 10:49 AM

इस खबर को सुनें