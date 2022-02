शेयर बाजार की कैसी है चाल, आनंद महिंद्रा के इस मजेदार वीडियो से समझिए

भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बीते सोमवार को शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया तो वहीं मंगलवार को रॉकेट की तरह तेजी देखने को मिली।

शेयर बाजार की इस तेजी के बीच देश के दिग्गज कारोबारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने रोलर कोस्टर का एक वीडियो शेयर किया है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर इसके जरिए शेयर बाजार में चल रहे उथल-पुथल को बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में ये लिखा है- वीडियो डरने वालों के लिए नहीं है।

Just another day in the markets. Not for the faint-hearted… pic.twitter.com/TMTtD5cNJF