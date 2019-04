जुगाड़ से एक शख्स ने साइकिल को बना दिया बाइक, आनंद महिंद्रा भी हुए कायल 

देश में महंगे पेट्रोल से सभी परेशान हैं लेकिन एक शख्स से इसका भी हल निकाल लिया है। इस शख्स ने जुगाड़ से साइकिल को बाइक बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे इस शख्स ने साइकिल को बाइक बना दिया। उसके इस जुगाड़ की तारीफ कारोबारी आनंद महिंद्रा ने ट्विट के जरिए की।

यह वीडियो विदेश का है लेकिन सोशल मीडिय पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया है कि एक आदमी साइकिल के पीछे मोटर और पंखा लगा है। उस आदमी के हाथ में एक्सिलरेटर है, जिसको दबाने पर पंखा चल रहा है। वह शख्स साइकिल पर पैडल मारने के बाद एक्सिलरेटर दबा रहा है, जिससे पंखा और तेज चलने लगता है। अब साइकिल बिना पैडल मारे स्पीड से अपने आप चलने लगती है। यह वीडियो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है।

While we’re all working on e-bikes,this gent has found an alternate mode of propulsion for his two wheeler...Seems like Indians aren’t the only ones with a gift for Jugaad! (I assure you we don’t plan to copy him: don’t think his device will pass emission or noise limits) pic.twitter.com/sQLJskTcnS