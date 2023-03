अमृता आहूजा: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है जिक्र, शेयरों के हेरफेर के लगे आरोप

ऐप पर पढ़ें

Who is Amrita Ahuja: अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैक डॉर्सी की अगुवाई वाली पेमेंट्स फर्म ब्लॉक इंक (Block Inc) पर कई बड़े खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें से एक नाम अमृता आहूजा का है। भारतीय मूल की अमृता आहूजा कथित तौर पर ब्लॉक इंक के शेयरों को डंप करने के लिए जांच के दायरे में आ गई हैं। बहरहाल, आइए जानते हैं कि कौन है अमृता आहूजा।

कौन है अमृता आहूजा: वह भारतीय-अमेरिकी मूल की हैं और ब्लॉक इंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के पद पर हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ड्यूक यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे प्रीमियम विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है। 2019 में ब्लॉक में शामिल होने से पहले, उन्होंने Airbnb, McKinsey & Company, The Walt Disney Company जैसे अन्य कंपनियों के साथ काम किया।

अमृता आहूजा ने मॉर्गन स्टेनली के साथ 2001 में एक निवेश बैंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आहूजा भारतीय मूल की हैं और उनके पैरेंट क्लीवलैंड में एक डे-केयर सेंटर के ओनर थे।

क्या है आरोप: बता दें कि हिंडनबर्ग ने ब्लॉक इंक के फाउंडर- जैक डॉर्सी और जेम्स मैककेल्वे के अलावा अमृता आहूजा और कैश ऐप के प्रमुख प्रबंधक ब्रायन ग्रासडोनिया पर "स्टॉक में लाखों डॉलर डंप करने" का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जैक डॉर्सी और शीर्ष अधिकारियों ने दूसरों की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा को सुनिश्चत किया।