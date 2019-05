अमिताभ बच्चन को नहीं पसंद ‘एक्टिंग’, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान

अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपने ही गलत करियर का चुनाव कर लिया है और अब अपनी नौकरी, काम या कम सैलेरी को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं है। कई बड़े दिग्गज लोग अपने करियर को लेकर परेशान है। हमें जो दुनिया में सफल नजर आते हैं वह भी अपने करियर, काम और वेतर को लेकर परेशान होते हैं। बॉलीवुड में लंबे समय तक काम करने वाले अमिताभ बच्चन भी अपने काम और वेतन को लेकर परेशान हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत करियर का चुनाव कर लिया है।

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपने करियर को लेकर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल, वेल्थ क्राफ्ट के मालिक मयूर सेजपाल ने अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल आदि कंपनियों के प्रति घंटे आय को लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट में बताया गया है कि अमेजन की प्रति घंटा इनकम 2.83 करोड़ डॉलर, एप्पल की 2.75 करोड़ डॉलर, गूगल 1.72 करोड़ डॉलर, माइक्रसॉफ्ट की 1.45 करोड़ डॉलर है।

really .. ? we are in the wrong job ..!!!😂😂😂😂 https://t.co/i9nQQMfz5M