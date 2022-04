अंबुजा सीमेंट के मुनाफे में बड़ी गिरावट, कारोबार खरीदने में है अडानी की दिलचस्पी

ये नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब अंबुजा सीमेंट्स के कारोबार बिक्री की प्रक्रिया चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के समूह ने सीमेंट कारोबार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।

इस खबर को सुनें