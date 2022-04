जेफ बेजोस को तगड़ा झटका! अमेजन के मालिक ने एक दिन में गंवा दिए 20.5 अरब डॉलर 

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, बेजोस की कुल संपत्ति गिरकर 148.4 बिलियन डॉलर हो गई। इस साल 2022 में अब तक बेजोस की संपत्ति में 43.9 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है।

