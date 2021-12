ITR फाइल करने के साथ ऐसे करें e-Verify, ये है प्रोसेस 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने के साथ ई-वैरिफाई करना भी जरूरी होता है। ITR तबतक वैलिड नहीं माना जाता है जबतक इसे वैरिफाइड न कर दिया जाए। ITR को e-Verify करने का सबसे आसान तरीका आधार ओटीपी है-

ये है पूरा प्रोसेस-

1- e-filing पोर्टल पर लेफ्ट साइड e-Verify रिटर्न क्लिक करें।

2- सबसे पहले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद Continue ऑप्शन पर जाएं।

3- इसके बाद 'I agree to validate my Aadhaar Details checked on the Aadhaar OTP screen' पर क्लिक करें।

4- 'I agree to validate my Aadhaar Details on Aadhaar OTP' को सिलेक्ट करें।

5- आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें।

6- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा।

7- इसके बाद ओटीपी को सही तरीके से अंकित करें।

8- प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रांजैक्शन आइडी जनरेट हो जाएगा।

यह भी पढ़ेंः साल 2021 में इन 5 कंपनियों ने निवेशकों को बना दिया मालामाल, 1 लाख रुपये के निवेश से बदल गई किस्मत