9 दिसंबर से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड 87-90 रुपये, पहले ही दिन ₹150 का होगा फायदा

ऐप पर पढ़ें

All E Technologies IPO: अगर आप इनिशियल पब्लिक आफरिंग यानी आईपीओ (IPO) में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहद शानदार मौका आ रहा है। कल शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ (All E Technologies IPO) निवेश के लिए ओपन हो रहा है। निवेशक इस इश्यू में13 दिसंबर तक दांव लगा सकेंगे। बता दें कि ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ के माध्यम से ₹48.20 करोड़ जुटाने के लिए एक एनएसई एसएमई आईपीओ है। All E Technologies IPO का प्राइस बैंड ₹87 से ₹90 पर तय किया गया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल--

IPO लाॅन्च डेट: यह इश्यू 9 दिसंबर को निवेश के लिए खुलेगा और 13 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

IPO साइज: ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ ₹48.20 करोड़ रुपये का है।

प्राइस बैंड: इसका प्राइस बैंड ₹87 to ₹90 प्रति शेयर तय किया गया है।

कहां होगी लिस्टिंग: ऑल ई टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग NSE SME पर होगी।

क्या चल रहा GMP: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹60 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी के शेयर 150 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

कितना पैसा लगा सकते हैं: इस इश्यू के एक लाॅट में कम से कम 1600 शेयरों के लिए दांव लगा सकते हैं। यानी एक रिटेल निवेशक को ₹144,000 खर्च करने पड़ेंगे।

आईपीओ की लिस्टिंग कब होगी: 21 दिसंबर को आईपीओ की लिस्टिंग की संभावना है। शेयरों का अलाॅटमेंट 16 दिसंबर को हो सकता है।

यह भी पढ़ें- टाटा ग्रुप के इस सीक्रेट शेयर कर दिया कमाल: निवेशकों को 107% का रिटर्न, एक्सपर्ट बोले-अभी जारी रहेगी तेजी

कंपनी के बारे में

All E Technologies (Alletec) 2000 से Microsoft बिजनेस एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन साॅल्यूशन कंपनी है। कंपनी ने पिछले कुछ दशकों में 700 से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं। कंपनी भारत के अलावा एपीएसी, यूरोप, यूएसए, अफ्रीका और मध्य पूर्व में ग्राहकों को अपनी सर्विस दे रही है।