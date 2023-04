22 या 23 अप्रैल, कब है अक्षय तृतीया? किस समय सोना खरीदना शुभ, जानिए सबकुछ

ऐप पर पढ़ें

Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। अधितकर लोग सोने की खरीदारी के लिए इस खास दिन का इंतजार करते हैं। इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब है। इस हिसाब से आप सोने की खरीदारी की योजना बना सकते हैं।

कब है त्योहार

बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है या 23 अप्रैल को। पंचांग की मानें तो यह त्योहार 22 अप्रैल को सुबह 7:49 बजे शुरू हो रहा है और 23 अप्रैल को सुबह 7:47 बजे समाप्त होगा। इस अवधि में आप सोने की खरीदारी की योजना बना सकते हैं।

हर दिन मालामाल कर रहा 60 रुपये का यह शेयर, 5 दिन में ही 73% चढ़ गया भाव

अक्षय तृतीया सिटी वाइज पूजा टाइम क्या है?

दिल्ली - 7:49 am से 12:20 pm

गुरुग्राम - 7:49 am से 12:21 pm

नोएडा - 7:49 am से 12:19 pm

मुंबई - 7:49 am से 12:37 pm

पुणे - 7:49 am से 12:33 pm

बेंगलुरु - 7:49 am से 12:18 pm

चंडीगढ़ - 7:49 am से 12:22 pm

जयपुर - 7:49 am से 12:26 pm

अहमदाबाद - 7:49 am से 12:38 pm

हैदराबाद - 7:49 am से 12:15 pm

अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त या अक्षय तृतीया सुबह 7:49 बजे शुरू होता है और दोपहर 12:20 बजे समाप्त होता है। इसके अलावा चौगड़िया मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 बजे से शुरू होकर 9:04 बजे समाप्त होगा। 23 अप्रैल को सुबह 7:26 बजे से प्रारंभ होकर 7:47 बजे समाप्त होगा।

₹204 का यह शेयर टूटकर ₹6 पर आ गया, अब बिड़ला की वापसी से रॉकेट बना भाव, 10% चढ़ा शेयर

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

22 अप्रैल को सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 5 बजकर 48 मिनट पर समाप्त होगा। 23 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 49 मिनट से 5 बजकर 48 मिनट तक सोना खरीदा जा सकता है।