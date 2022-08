Akasa Air आज से भरेगी उड़ान, राकेश झुनझुनवाला का है बड़ा दांव, जानिए रूट समेत पूरी डिटेल

Akasa Air's First Flight Takes Off From Today: शेयर बाजार के 'बिग बुल' राकेश झुनझुनवाला (Rakesh jhunjhunwala) की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर (Akasa Air) आज 7 अगस्त से उड़ान भरने को तैयार है। अकासा की पहली फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी। आपको बता दें कि अकासा एयर की पहली फ्लाइट मुंबई-अहमदाबाद रूट के लिए है। पहली उड़ान के लिए उत्साहित अकासा एयर ने ट्विटर पर लिखा "आपको आकाश में देखने के लिए हम और इंतजार नहीं कर सकते! #ourFirstAkasa"

इन रूट्स के लिए भी मिलेगी फ्लाइट

मुंबई-अहमदाबाद रूट के अलावा एयरलाइन क्रमशः 13 अगस्त और 19 अगस्त से बेंगलुरु-कोच्चि मार्ग और बेंगलुरु-मुंबई मार्ग पर सेवाएं शुरू करेगी। वहीं, 15 सितंबर, 2022 से चेन्नई और मुंबई के बीच नई डेली फ्लाइट शुरू होंगी।"

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन

उड़ान से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एमओएस जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ अकासा एयर की मुंबई-अहमदाबाद उड़ान का उद्घाटन किया।

इस बीच जेट एयरवेज ने अकासा एयर को बधाई दी, जिस पर अकासा ने लिखा, "एक टन धन्यवाद।"

झुनझुनवाला का है बड़ा निवेश

डिटेल के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद उड़ानें सप्ताह में 26 बार संचालित होंगी, जबकि बेंगलुरु-कोच्चि और बेंगलुरु-मुंबई उड़ानें प्रति सप्ताह 28 बार संचालित होंगी। अकासा एयर ने बोइंग के साथ 26 नवंबर 2021 को 72 मैक्स विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले डीजीसीए अगस्त 2021 में मैक्स विमानों को अपनी हरी झंडी दे रहा था। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने अकासा एयर में 3.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया है।