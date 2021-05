1 जून से महंगा होगा हवाई सफर, सरकार ने न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की दी मंजूरी

एक जून से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई किराये की न्यूनतम सीमा को 16 फीसद तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हवाई किराये की निचली सीमा में 13 से 16 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी एक जून से लागू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक आदेश में कहा है कि किराये की ऊपरी सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें इंटरेनेशनल फ्लाइट 30 जून सस्पेंड रहेंगी।

कोरोना महामारी के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। सरकार का कहना है कि उसने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित एयरलाइन कंपनियों को राहत देने के लिए यात्री किराये में बढ़ोतरी की है।

40 मिनट तक के सफर के लिए किराया अब 2,600 रुपये

Airfare charges increased with effect from 1st June 2021



With respect to amount of fares to be charged by the Airlines for journey on a particular sector, the sectors classified on basis of approx duration of flight & for such classes, the min & max fares chargeable are as under pic.twitter.com/Rb5NTjnmMV