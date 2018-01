एयर इंडिया का तोहफा: अब एक रो सिर्फ महिलाओं के लिए होगी बुक

सरकारी विमानन कंपनी ने नए साल के मौके पर महिला यात्रियों को खास तोहफा दिया है। एयर इंडिया ने अपनी सभी घरेलू उड़ान सेवाओं में महिलाओं के लिए सीटों की एक पूरी रो आरक्षित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया इस तरह की सेवा देने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। कंपनी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

यह सुविधा इकोनॉमी क्लास में अकेले या किसी बच्चे के साथ सफर करने वाली महिलाओं को दी जाएगी। देश में सभी घरेलू उड़ानों में यह सुविधा होगी। इसके लिए महिलाओं को अतिरिक्त कोई किराया नहीं देना होगा। यह सुविधा पाने के लिए महिला यात्री उड़ान से 90 मिनट पहले तक एयरपोर्ट पर एयरलाइन के काउंटर या बुकिंग अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।

कई कंपनी दे रही है ऑफर्स

एयर एशिया ने एक स्कीम पेश की है जिसके तहत कंपनी के सात रूटों पर बेस फेयर 99 रुपये या इसके आसपास से शुरू होंगे। उसमें बेंगलुरू, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, रांची शामिल हैं। यात्री सोमवार से 21 जनवरी तक इस ऑफर के तहत टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक यात्रा कर सकते हैं।

इसके साथ ही गो एयर भी सस्ते टिकटों पर हवाई यात्रा करने का मौका दे रही है। गो एयर के अनुसार टिकट का न्यूनतम किराया 1005 रुपए है, इसमें सभी कर सम्मलित है।

#FlyAI : Small #gesture for those who brought us into this #world #respect to #women . #AirIndia #reserving an entire row in #economy #class at no extra cost for #women pax travelling alone or with infant.

Visit https://t.co/T1SVjRluZv. for details. #shubyatra # jaihind pic.twitter.com/TtNIqY9qmN