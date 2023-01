UP पर फिदा हुईं गुजराती कंपनियां, ₹38 हजार करोड़ का निवेश, अमूल की भी प्लांट लगाने की तैयारी  

ऐप पर पढ़ें

Investments in UP: उत्तर प्रदेश (UP) निवेश के लिए आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। खासतौर पर गुजरात के निवेशकों के लिए। दरअसल, अहमदाबाद की कंपनियां यूपी में कुल 38,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। इसके लिए 22 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अहमदाबाद में एक रोड शो और B2G बैठकें कीं। इसमें अमूल, टोरेंट फार्मा समेत कई दिग्गज कंपनियों ने कुल 38,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना पर MOU साइन किए। अहमदाबाद में बी2जी बैठकों और रोड शो का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने किया। इनके साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, जीएन सिंह और यूपी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे।

टोरेंट फार्मा करेगी 25,000 करोड़ रुपये का निवेश

फार्मा कारोबार से जुड़ी कंपनी टोरेंट फार्मा ने 25,000 करोड़ रुपये निवेश कर सकती है। इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि टोरेंट ग्रुप पहले से ही यूपी के 16 जिलों में बिजली और गैस सेक्टर में काम कर रहा है और अब फार्मा सेक्टर में निवेश करना चाहता है। टोरेंट फार्मा का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है।

वहीं, अमूल इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक नया दूध का प्लांट स्थापित करने के लिए 900 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अन्य 9 एमओयू 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के साइन हुए हैं। गुजरात सरकार की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, ये निवेशक फरवरी में राजधानी लखनऊ में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में भाग लेकर अपने निवेश को अंतिम रूप देंगे।

कंपनियों ने क्या कहा?

टोरेंट ग्रुप के प्रबंध निदेशक जीनल मेहता ने कहा, “यूपी को अपराध मुक्त बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सड़क संपर्क बनाने के लिए पिछले साढ़े पांच साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किया है वह सराहनीय है। नतीजतन, हम राज्य में और अधिक निवेश करना चाहते हैं।''

हेस्टर बायोसाइंसेस लिमिटेड के फाउंडर, सीईओ और एमडी राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, बाजार और आसान मैनपावर की उपलब्धता के लिए सरकार की सराहना की। उनकी कंपनी गुजरात में बड़े पैमाने पर जानवरों के टीके बनाती हैं। मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की औद्योगिक नीति को देखते हुए कंपनी की योजना एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स और फॉर्मूलेशन के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना है।