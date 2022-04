BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ करार, जानें क्या है इनका प्लान

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और माइक्रोसॉफ्ट ने तेल एवं गैस उद्योग में नवोन्मेषण और कंपनी (बीपीसीएल) के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए रणनीतिक क्लाउड भागीदारी की है।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 14 Apr 2022 03:54 PM

इस खबर को सुनें