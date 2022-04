हिंदी न्यूज़ बिजनेस Paytm Share Price Today: निवेशकों को कंगाल करने के बाद अब पेटीएम के शेयर देने लगे राहत, एक हफ्ते में 21% की उछाल

Paytm Share Price Today: निवेशकों को कंगाल करने के बाद अब पेटीएम के शेयर देने लगे राहत, एक हफ्ते में 21% की उछाल

पेटीएम के शेयर आज लगभग ₹6.50 प्रति शेयर की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएसई पर अपने इंट्राडे हाई ₹657.40 के स्तर पर पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में शेयर की कीमत लगभग ₹535 से बढ़कर करीब ₹645 हो गई।

मिंट,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Thu, 07 Apr 2022 11:31 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.