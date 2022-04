CNG-LPG के बाद अब PNG हुआ महंगा, झटके में 5 रुपये बढ़ गए दाम

अब पीएनजी की कीमतों में 5 रुपये प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से घरेलू पीएनजी की कीमत में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 01 Apr 2022 09:34 PM

