मार्च तिमाही में UltraTech सीमेंट को तगड़ा मुनाफा, शेयर का ये रहा हाल

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी UltraTech Cement को बड़ा मुनाफा हुआ है। कंपनी की परिचालन आय 9.45 फीसदी बढ़कर 15,767 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 14,405.61 करोड़ रुपये थी।

