सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनने के बाद भी अडानी विल्मर के शेयरों को बेच निकल रहे निवेशक, लगा लोअर सर्किट

भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी अडानी विल्मर के शेयर आज बीएसई पर 5 की गिरावट के साथ 716 रु पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लोअर सर्किट में हैं। अडानी विल्मर का मार्केट कैप एक लाख करोड़ के नीचे आ गया है।

Wed, 04 May 2022 11:21 AM

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:21 AM

इस खबर को सुनें