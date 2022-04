रॉकेट बना अडानी ग्रुप का यह शेयर, दो महीने में निवेशकों को 160% का रिटर्न, क्या अब शेयर को बेच देना चाहिए?

बीएसई पर कंपनी के शेयर 8 फरवरी को 221 रुपये पर लिस्ट हुए थे। इस हिसाब से अडानी विल्मर के शेयर 2 महीने में अपने निवेशकों को 162.53% का जोरदार रिटर्न दिया है। जानिए अब ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं?..

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 05 Apr 2022 02:10 PM

