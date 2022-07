Adani Vs Ambani: 5G की विसात पर क्या भारत के दो सबसे बड़े अमीरों के बीच केवल 2 डॉलर के लिए हो रही जंग

भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस अरबपति गौतम अडानी बंदरगाह और हवाई अड्डे के मालिक हैं। इनका अब तक दूरसंचार से कोई लेना-देना नहीं था। अब इस महीने की नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे। एयरटेल और वोडाफोन के अलावा अडानी के सामने होंगे मुकेश अंबानी, जो सस्ते डेटा और मुफ्त कॉल के साथ भारत के वायरलेस बाजार को अस्त-व्यस्त कर दिया। वह अब 410 मिलियन ग्राहकों के साथ मार्केट लीडर हैं।

अंबानी की Jio Platforms Ltd., जिसमें Meta Platforms Inc. और Alphabet Inc. निवेशक हैं, 95 बिलियन डॉलर का उद्यम है। जेफरीज के अनुसार, यह अंबानी के पिता से विरासत में मिले हाइड्रोकार्बन साम्राज्य से 17% बड़ा है।अंबानी ने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स पर समूह की अत्यधिक निर्भरता को दूर करने के लिए दूरसंचार और खुदरा जैसे उपभोक्ता व्यवसायों में पैमाना बनाया।

अडानी परिवहन, कोयला और बिजली में औद्योगिक और उपयोगिता पैमाने के ग्राहकों के पीछे चले गए, लेकिन अब उनकी अतिव्यापी महत्वाकांक्षाएं हैं, उदाहरण के लिए अक्षय ऊर्जा और मीडिया में। मुंबई में मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों को अडानी समूह के भीतर एक "उपभोक्ता झुकाव" दिखाई दे रहा है, जो देश के नंबर 1 खाद्य तेल ब्रांड के मालिक होने से आगे बढ़ सकता है।

क्या टेलीकॉम दुनिया के दो सबसे अमीर लोगों के लिए युद्ध का मैदान बन सकता है?

अडानी समूह ऐसी किसी भी योजना से इंकार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि कम टैरिफ, अंतर करने के लिए सीमित जगह, अपर्याप्त स्पेक्ट्रम और निवेश पर कम रिटर्न को देखते हुए उपभोक्ता गतिशीलता में किसी भी गैर -4 जी टेल्को के लिए कोई व्यवहार्य व्यावसायिक मामला नहीं है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में Jio नंबर वन और भारती एयरटेल लिमिटेड नंबर 2 खिलाड़ी है। दोनों आर्थिक रूप से मजबूत विकेट पर हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का भाग्य, कई अन्य खिलाड़ियों पर टिका है।

अगर अडानी संघर्षरत नंबर 3 खिलाड़ी को खरीदकर इस सेक्टर में कदम रखते हैं, तब भी टेल्को के लापता निवेश को वापस करने के लिए अरबों डॉलर के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी। और वह भी प्रति ग्राहक केवल $ 2 प्रति माह की कमाई के लिए। बता दें जून में जारी हुई ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो ने अप्रैल में 16.8 लाख और एयरटेल ने 8.1 लाख यूजर्स जोड़े, जबकि वोडाफोन-आइडिया ने 15.7 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर गंवाए हैं। ऐसे में अडानी की एंट्री से तीनों की टेलीकॉम कंपनियों के लिए यूजर को बनाए रखने के साथ नए यूजर जोड़ने की चुनौती बढ़ेगी।

अडानी के महत्वाकांक्षी अक्षय-ऊर्जा के लिए 5G अच्छा रहेगा होगा। पिछले साल ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा था कि 70 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता के दो पक्ष हैं। पहला स्वच्छ बिजली का उत्पादन और दूसरा डेटा केंद्रों में निवेश, जो अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला उद्योग है। डेटा सेंटर के साथ हाई-स्पीड स्पेक्ट्रम को जोड़ना समझ में आता है।अडानी समूह ने एक प्रेस बयान में कहा, "हम हवाई अड्डे, बंदरगाहों और रसद, बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और विभिन्न विनिर्माण कार्यों में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के साथ निजी नेटवर्क समाधान प्रदान करने के लिए 5 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले रहे हैं।"