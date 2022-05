इन 5 शेयरों ने एक साल में दिया सोने जैसा खरा रिटर्न, निवेशक हो गए मालामाल

अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो इक्विटी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हम आपको 5 जबरदस्त शेयरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में 270 फीसदी तक का रिटर्न लोगों को दिया है।

इस खबर को सुनें