अडानी के ₹315 वाले इस शेयर ने निवेशकों के पैसे किए डबल, दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक में शामिल

Adani Group Stock: साल 2022 गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए कमाई के मामले में शानदार रहा है। अडानी दुनिया से दूसरे सबसे अमीर शख्स भी बन गए थे। वहीं, इस साल अडानी ग्रुप (Adani Group) के लगभग सभी स्टॉक का शानदार परफॉर्मेंस (Stock performance) रहा है। ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बेस्ट परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया के टॉप-5 स्टॉक में अडानी पावर के शेयर शामिल रहे। बता दें कि इस साल YTD में अडानी पावर के शेयरों ने 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

101.30 रुपये से बढ़कर 315.90 रुपये तक पहुंचा शेयर

अडानी पावर के शेयरों की कीमत इस साल के पहले कारोबारी दिन यानी 3 जनवरी 2022 को मात्र 101.30 रुपये थी। वर्तमान में अडानी पावर के शेयर 315.90 रुपये पर हैं। यानी अब तक इसने लगभग 212% का मल्टीबैगर रिटर्न (multibagger stock return) दिया है। इस हिसाब से देखें तो अडानी पावर के शेयरों में पैसे लगाने वालों को मात्र 12 महीने के भीतर ही निवेश डबल से अधिक हो गया।

ये रहे दुनिया के सबसे बेस्ट शेयर

ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स के मुताबिक, इस साल सबसे अधिक रिटर्न माइनिंग कंपनी Adaro Minerals Indonesia के शेयरों का रहा है। इस शेयर ने YTD में 1595% का तगड़ा रिटर्न दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर Airline stock टर्किश एयरलाइन के शेयर रहे हैं। इसने इस साल अब तक 618% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर केमिकल कंपनी sasa polyester sanayi as के शेयर हैं। इसने इस साल अब तक 332% का रिटर्न दिया है। टर्की का ही एक और शेयर turkiye is bankasi C इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। इसने इस साल अब तक 263% का रिटर्न दिया है। इसके बाद 5th स्थान पर अडानी पावर का शेयर रहा है। इस शेयर ने इस साल अब तक 212% का रिटर्न दिया है।