अडानी की इन 3 कंपनियों को अबू धाबी से मिलेगा भारी भरकम निवेश, खबर सुन शेयरों को खरीदने की मची होड़

अडानी ग्रुप (Adani group) की इन तीन कंपनियों में संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) 2 बिलियन डॉलर यानी 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। खबर बाद आज तीनों शेयर में तेजी है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 01:09 PM

