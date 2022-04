राॅकेट की तरह उड़ान भर रहा है अडानी समूह का ये शेयर, HDFC और बजाज फाइनेंस को पछाड़ा 

राॅकेट की तरह उड़ान भर रहा है अडानी समूह का ये शेयर, HDFC और बजाज फाइनेंस को पछाड़ा

पिछले एक महीने की अगर बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भाव 1822 रुपये से बढ़कर 2795 रुपये हो गया है। यानी जिस किसी ने भी अडानी के शेयरों पर भरोसा जताया होगा आज वह मुनाफा कमा रहा होगा।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 12 Apr 2022 01:19 PM

इस खबर को सुनें