अडानी की इस कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड, बन गई 10वीं सबसे वैल्युएबल कंपनी, शेयरों में आज 17% की तेजी

कंपनी के शेयरों में आए उछाल के दम पर इसका बाजार मूल्यांकन 4.22 लाख करोड़ रुपये हो गया और अडानी ग्रीन एनर्जी बाजार की शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल हो गई। जानिए क्या है वजह...

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 08:22 PM

