राधाकिशन दमानी ने खरीदे इस कंपनी के शेयर, घटा दी इस लॉजिस्टिक्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी

दिग्गज इनवेस्टर राधाकिशन दमानी ने जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान वीएसटी इंडस्ट्रीज के करीब 12,000 शेयर खरीदे हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 32.34 फीसदी हो गई है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Mon, 11 Apr 2022 12:58 PM

