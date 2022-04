महंगी सब्जियां खाली कर रहीं आपकी जेब, 87 फीसद परिवार प्रभावित

मार्च से बढ़ रही सब्ज़ियों की कीमतों से लगभग 87 फीसद भारतीय परिवार प्रभावित हैं। लोकल सर्किल्स ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि पिछले महीने कुछ सब्ज़ियों की कीमतें आसमान छू गई थीं।

नई दिल्ली, एजेंसी। Drigraj Madheshia Wed, 13 Apr 2022 10:42 AM

